Achtervolging gestolen auto door Aalsmeer

Aalsmeer – Met hoge snelheden en sirenes reed in de nacht van zondag 30 april op maandag 1 mei een groot aantal politieauto’s over de Oosteinderweg. Ook vloog lange tijd de politiehelikopter boven Aalsmeer. Diverse inwoners zijn hiervan wakker geschrokken en vroegen zich af wat er aan de hand zou zijn.

In Zandvoort werd door de politie een gestolen auto gesignaleerd. De bestuurder was niet van plan om gehoor te geven aan het stopteken van de agenten en gaf gas op de plank. De politie zette de achtervolging in over de provinciale weg via Heemstede, Hoofddorp en Aalsmeer. Tijdens de rit maakte de bestuurder zich diverse keren schuldig aan spookrijden en probeerde hij meerdere politieauto’s van de weg te drukken.

De achtervolging eindigde uiteindelijk in het Amsterdamse Bos. De auto van de verdachte was zwaar beschadigd en had onder andere een lekke band. De verdachte is aangehouden. Na controle bleek dat de bestuurder onder invloed verkeerde en met een ingevorderd rijbewijs reed. De zaak is nog in behandeling.