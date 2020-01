Prijzen voor AAS-schakers op Jeugd-Grandprix

Aalsmeer – De Leidse schaakbond organiseert acht keer per jaar een Grandprix toernooi op

zaterdagmiddag voor jeugdspelers. In het seizoen 2019-20 heeft nu de helft daarvan plaatsgevonden. Nummer vier vond in Voorschoten op 17 januari plaats.

Een aantal jeugdleden van AAS doet in deze serie mee, in Voorschoten waren dit Konrad, Simon en Daria Rudolph. Meestal spelen de kinderen zeven partijen met 15 minuten bedenktijd. Dit keer was iedereen van de spelers een ronde vrij omdat er in groep 4 (Konrad), 6 (Simon) en 13 (Daria) telkens met zeven spelers geschaakt werd.

Konrad, die altijd veel bedenktijd nodig heeft, verloor in ronde 1 maar kwam met vier zeges op rij mooi terug. In ronde 6 (een remise was al voldoende voor de groepszege) ging het helaas nog mis en moest hij in zijn vrije ronde 7 toekijken dat zijn tegenstander van ronde 1 nog op gelijke hoogte kwam. Konrad werd in zijn groep uiteindelijk tweede.

Mooie beker voor schaker Simon.

Simon (7 jaar) won zijn groep 6 met vijf zeges en een verlies. Hij stond uiteindelijk liefst twee punten voor op vijf (!) van zijn zes tegenstanders, die ieder 3 uit 6 scoorden, één speler eindigde op 1 uit 6. Simon liet vooral in de eerste en laatste ronde zijn meesterschap zien en was hier zijn tegenstanders duidelijk de baas. Heel knap gespeeld, een goede balans tussen aanvallende en verdedigende zetten hielp hem aan zijn zeges.

Ook Daria (5 jaar) speelde goed en won en verloor elk drie keer. Ze werd gedeelte vierde en vijfde in haar groep, wat helaas nog niet voldoende was om een beker te veroveren.

De vierde editie van het Grandprix toernooi werd gewonnen door Abisan Pancharajah met 5,5 punt uit 7 wedstrijden.

Door Johannes Rudolph