Aanvraag voor bouw hotel in Lakenblekerstraat

Aalsmeer – Een aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en wethouders voor het bouwen van een hotel aan de Lakenblekerstraat 64. Het hotel gaat bij goedkeuring verrijzen op het stuk grond nabij de Legmeerdijk dat al vele jaren braak ligt.

In het hotel komen 395 kamers. Parkeren kan in de te realilseren half verdiepte garage. Het hotel wordt bereikbaar gemaakt via drie in- en uitritten.

De stukken met betrekking tot de realisatie van het hotel liggen vanaf nu zes weken ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. De plannen bekijken kan op dinsdag en donderdag tussen 8.30 en 12.00 uur na het maken van een afspraak via 0297-387575.