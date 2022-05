Uithoorn – Vrijdagavond heeft op de kruising Thamerlaan/Stationsstraat in Uithoorn een ernstig ongeval plaatsgevonden, waarbij voor op dit moment bekend 1 zwaar gewonden is gevallen, waarbij twee ambulances en een traumaheli ter plaatse kwamen. Zodra er meer bekend is zullen we dit aanvullen (foto Jan Uithol)