De Kwakel – Zaterdagmiddag omstreeks twee uur heeft op de busbaan langs de N196 een ongeval plaatsgevonden ter hoogte van de Noorddammerweg in De Kwakel. Zowel de bus als een personenauto raakten zwaar beschadigd. Een ambulance is ter plaatse geweest, maar uiteindelijk is niemand gewond geraakt.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De kruising en de busbaan zijn enige tijd afgesloten geweest. (Foto: VTF)