Aanpak Machineweg in volle vaart

Aalsmeer – Het zal de weggebruiker niet zijn ontgaan. De Machineweg wordt op dit moment aangepakt. Aannemer KWS Infra voert deze werkzaamheden uit. Donderdag 4 april werd het fietspad tussen de Catharina Amalialaan en de Hornweg geasfalteerd. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een elektrische asfalteermachine. Wethouder Sven Spaargaren nam een kijkje bij de werkzaamheden er werd door de aannemer bijgepraat over de planning van de werkzaamheden.

Elektrische asfalteermachine

Wethouder Sven Spaargaren: “Als gemeente vinden we veilige wegen van groot belang. Daarom komt er nu een rotonde met een apart fiets- en voetpad op de kruising Catharina-Amalialaan / Middenweg en Machineweg. Ook de rest van de Machineweg wordt gereconstrueerd. Heel mooi om te zien dat de aanleg van de weg met een elektrische asfalteermachine gebeurt. Dit is de eerste keer dat deze duurzame machine is ingezet in Aalsmeer. Volgens de planning is vrijdag 5 april het fietspad en de Machineweg weer open voor verkeer. Alleen de Middenweg tussen de Machineweg en de Braziliëlaan blijft nog afgesloten tot 3 mei.”

Werkzaamheden

Voor de aanleg van de rotonde wordt ook de bestaande brug over de Machinetocht bij de Middenweg verbreed. Daarnaast wordt de rotonde bij de Hornweg aangepast en de vrij liggende fietspaden geasfalteerd. Ook komt er tussen de Hornweg en de Japanlaan een vrij liggend fiets- en voetpad. Het gedeelte tussen de Japanlaan en de Legmeerdijk is in 2023 al ingericht als een 30 km/uur-gebied. De weg is hier versmald en er is een trottoir aangelegd. De planning is dat alle werkzaamheden in de zomer van 2025 klaar zijn.

Op de hoogte blijven?

Veel informatie over de werkzaamheden, de voortgang en eventuele hinder worden gecommuniceerd via de BouwApp. De app is gratis te downloaden in de App Store of in de Google Playstore. Volg het project “Reconstructie Machineweg” en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen. In de app kunnen inwoners ook eenvoudig contact opnemen met KWS Infra als er vragen zijn.