Aanmelden nog mogelijk voor Junior Pramenrace

Aalsmeer – Na twee jaar gaat de Junior Pramenrace eindelijk weer door en wel op zaterdag 18 juni. Er zijn op dit moment al meer dan tien pramen aangemeld, maar het is nog steeds mogelijk om aan te melden via juniorpramenrace.nl. Het thema voor dit jaar is ‘junioren in de ruimte’.

Helaas komt dit jaar de sportmiddag op 11 juni te vervallen, maar de organisatie komt met een leuke vervanging. Deze activiteit zal plaats vinden op het Stokkeland, waar een week later ook de startlocatie van de Junior Pramenrace is.