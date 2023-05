Aanbieden petitie ‘Red het Flower Art Museum’

Aalsmeer – Vanmiddag, maandag 1 mei, om 16.00 uur wordt door initiatiefnemer Pierre Tuning de petitie ‘Red het Flower Art Museum’ aangeboden in het gemeentehuis. De petitie zal in ontvangst worden genomen, namens burgemeester en wethouders, door wethouder van cultuur Willem Kikkert. De petitie is door precies 1325 ondertekenaars ondersteund.

Pierre hoopt door veel ‘steunbetuigers’ vergezeld te worden. Om gezamenlijk naar het gemeentehuis ‘op te trekken’ stelt hij voor om rond 15.00 uur te verzamelen bij De Jonge Heertjes op het Raadhuisplein.

De inhoud van de petitie:

“Nergens in Nederland is het ooit voorgekomen dat een museum moest plaatsmaken voor één of meer woningen. In Aalsmeer is de locatie van het Flower Art Museum gekocht om er appartementen te bouwen. Daarmee komt het voortbestaan van een echt Aalsmeers kunstmuseum over bloemen en planten in gevaar. Wij willen dat het Flower Art Museum in de historische Waterkelder van de Watertoren blijft voortbestaan.

Wij constateren dat het belangrijk is dat het Flower Art Museum, gevestigd in de historische Waterkelder van de Watertoren, blijft voortbestaan. Dat er door de huidige eigenaars plannen worden gemaakt om op die locatie appartementen te gaan bouwen en verzoeken het gemeentebestuur van Aalsmeer om aan de eigenaren duidelijk te maken dat aan de locatie van de Waterkelder (het Flower Art Museum) nooit de bestemming ‘woningbouw’ zal worden verleend.”

Handtekeningen

Op het moment van sluiting, in de nacht van 30 april op 1 mei, blijkt de petitie door 1325 handtekeningen te zijn ondersteund. Ruim de helft van de ondertekenaars blijkt afkomstig uit Aalsmeer (ruim 550) en Kudelstaart (bijna 170). Veel kwamen uit omliggende gemeenten: ruim 60 uit Uithoorn, zo’n 50 uit zowel Amstelveen als Amsterdam, 40 uit de Haarlemmermeer (Rijsenhout en Hoofddorp) en 20 uit Alphen a/d Rijn. De overige kwamen van verder weg, van Amersfoort tot Schagen, van Berlijn tot Toronto.