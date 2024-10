Aan de slag met Groen aan de Buurt voor een groenere wijk 

De Ronde Venen – Een versteende openbare plek in de wijk die groener kan? Vertel het de gemeente. Samen met Groen aan de Buurt kunnen inwoners hun leefomgeving groener maken.

Gemeente De Ronde Venen heeft een hart voor groen. En is een samenwerking aangegaan met Groen aan de Buurt. Zij helpen inwoners om hun buurt groener te maken. Groen aan de buurt is een initiatief van de natuurorganisaties IVN Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht.

Een fijne woonomgeving door groen

Groen is belangrijk voor het klimaatbestendig maken van onze woonomgeving. We merken het allemaal, het klimaat verandert. Periodes met hittegolven of juist lange periodes met regen of hevige regenbuien. Door stenen te vervangen door groen kunnen we onze woonomgeving fijner maken. Wethouder Maarten van der Greft (Openbare Ruimte): “Als gemeente vinden we groen belangrijk. Het is mooi dat we samen met Groen aan de Buurt inwoners kunnen helpen om hun buurt groener te maken. Medewerkers van Groen aan de Buurt kunnen ieder vanuit hun eigen expertise onze inwoners adviseren en helpen. Zo kunnen inwoners hun groene ideeën uitvoeren en kunnen we mooie groene initiatieven realiseren in onze gemeente”.

Buurtoase Kerkelanden

In 2020-2021 heeft de gemeente ook meegedaan aan Groen aan de Buurt. Toen is bijvoorbeeld de buurtoase Kerkelanden in Vinkeveen aangelegd door bewoners. Een prachtige tuin die voor iedereen toegankelijk is.

Idee voor een groene plek aanmelden

Bewoners die een openbare plek weten die groener kan en zich willen inzetten om de omgeving groener te maken, kunnen dit laten weten door een mail te sturen naar: groen@derondevenen.nl. Uiteindelijk wordt één wijk gekozen om daar op verschillende plekken te vergroenen.

Andere opties om de buurt te vergroenen

Voor ideeën die niet met het project Groen aan de Buurt uitgevoerd gaan worden zijn er andere opties, bijvoorbeeld ‘Goud in je Wijk en de Groene Buurtbon. Meer informatie: www.derondevenen.nl/vergroenen.

Foto gemeente De Ronde Venen