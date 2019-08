Aalsmeerse zwembroek voor de burgemeester

Aalsmeer – “Daar sta je ineens naast de Aalsmeerse burgemeester en wethouder met je zwembroekie”, de eerste reactie van Harm Koningen, die het initiatief heeft genomen om zwembroeken te laten maken in de kleuren van de Aalsmeerse vlag: Rood van de aardbeien, groen van de bladeren en zwart van de grond.

Harm vertelt een leuke meeting te hebben gehad afgelopen dinsdag 27 augustus in het gemeentehuis. Met burgemeester Gido Oude Kotte en wethouder Robbert-Jan van Duijn is gesproken over het ondernemen in Aalsmeer en het inspelen op het trotse gevoel van de mensen die in Aalsmeer wonen en werken. Deze ‘trots’ is de reden voor Harm geweest om een echte Aalsmeerse zwembroek te laten maken. Een goed idee, want ze zijn gewild, de zwembroeken gaan als ‘warme broodjes’.

Eén exemplaar had Harm opzij gehouden, want zo zegt hij: “Uiteraard kan een Aalsmeerse burgemeester niet zonder een Aalsmeerse zwembroek.” De burgemeester heeft de zwembroek met plezier aangenomen. Heel benieuwd of binnenkort de eerste burger ‘gespot’ wordt in de Westeinder of het zwembad in deze unieke en exclusieve Aalsmeerse badkleding…