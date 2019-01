Aalsmeerse Roza Blokker 8ste op NK schaatsen 5000 m.

Aalsmeer – De Aalsmeerse Roza Blokker (27) is afgelopen zondag 30 december achtste geworden op het Nederlands kampioenschap schaatsen over 5000 meter. De geboren Zaandijkse liet op het ijs van Thialf in Heerenveen een tijd noteren van 7.13,15 minuten, ruim drie seconde boven haar persoonlijk record. De titel ging naar Olympisch kampioene Esmee Visser (6.49,49). Op de 3000 meter klasseerde Roze Blokker zich een dag eerder als vijftiende in 4.11,59, ook dik drie seconden boven haar beste tijd ooit. Op deze afstand was de winst voor Antoinette de Jong.

Roza Blokker is een laatbloeier op het ijs. Na een wedstrijdenstop van vier jaar pakte ze in 2012 de draad weer op en vervolgens gingen haar prestaties opvallend vooruit. In 2016 was haar beste tijd op de 5000 meter 7.33,73, nu slijpt ze daar jaarlijks zo’n tien seconden vanaf.

Marathon

Het langebaanschaatsen heeft de voorkeur van Roza Blokker, maar ze is ook actief in de wedstrijden voor de KPN Marathon Cup. Een vijfde plaats in de vierde rit in Heerenveen, gewonnen door Irene Schouten, is dit seizoen haar beste resultaat. In de tussenstand staat ze na acht races op de 22ste plek. Roza Blokker is aangesloten bij de Schaatstrainingsgroep Zaanstreek, kent in haar werkgever Wind Green een meelevende sponsor en maakt deel uit van Team Lasaulec, onder andere met de succesvolle Italiaanse Giulia Lollobridgida.

Roza Blokker op foto uit 2017. Foto: Schaatstrainingsgroep Zaanstreek