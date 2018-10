Aalsmeerse ondernemer jurylid in Japan

Aalsmeer – De Aalsmeerse ondernemer Stefan Koster is jaarlijks drie maanden in Japan om de prachtigste Koi (gekleurede karpers) te selecteren voor zijn vijverspeciaalzaak Arts&Ants aan de Oosteinderweg.

Gezien zijn enorme kennis, kunde en ervaring op het gebied van Koi is hij onlangs door de All Japan Nishikigoi Promotion Association gevraagd om te komen jureren tijdens een belangrijke Koishow in het noorden van Japan.

Hier heeft de Aalsmeerder natuurlijk positief op gereageerd. “Het is een hele eer om deze functie te mogen vervullen“, aldus Koster tijdens de 65th Nagaoka Koi Show.