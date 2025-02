Aalsmeerse Lisa (19) in Sneeuwwitje de musical

Aalsmeer – Het Nationaal Jeugd Musical Theater speelt op zaterdag 8 maart de nieuwe familievoorstelling ‘Sneeuwwitje de musical, terug naar de kern’ (8+) in Theater C. in Hoofddorp. De cast bestaat voornamelijk uit kinderen en jongeren, waaronder de 19-jarige Lisa Heil uit Aalsmeer. Het NJMT is de enige jeugdtheaterschool in Nederland met een landelijke tour. Hiermee krijgen jongeren een unieke kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen en ervaring op te doen in het werkveld. Componist, schrijver en regisseur Elise Berends heeft van het klassieke sprookje een verfrissende en verrassende bewerking gemaakt met prinses Tourmalynn in de hoofdrol. Een hartverwarmende voorstelling vol betoverende en magische boswezens in een avontuurlijk verhaal dat afwisselt tussen spanning en humor. In een magisch decor en met prachtige kostuums.

Auditie-oproep

Lisa is danser in de voorstelling en vertolkt daarin meerdere karakters. Zo is ze de ene keer een boself en de andere keer vleermuis, mijnwerker of spiegeldanser. En dit betekent veel spoed kostuumwissels tijdens de show. Al jong begin Lisa met danslessen. Via dansschool Omnia werd af en toe een musical georganiseerd waar kinderen aan mee konden doen. Zodoende deed Lisa mee in de musical Annie waar ze een weeskindje speelde. Jaren later, na een lange tijd niet te hebben gedanst, besloot ze auditie te doen bij Nova College Performing Arts in Haarlem. Na drie hele leuke en leerzame jaren is ze daar in 2024 afgestudeerd. Haar vader zag de auditie-oproep van ‘Sneeuwwitje de musical, terug naar de kern’ voorbij komen, maar de aanmeldingsperiode was eigenlijk al gesloten. Toch stuurde ze een mail of ze toch nog kon aansluiten: ”En nu sta ik hier!” Het leukste aan haar rol vindt Lisa dat ze anderhalf uur lang aan het dansen is, want dat vindt ze het allerleukste om te doen. Het acteren was nieuw voor Lisa en dat vond ze eerst erg lastig, maar dat heeft ze tijdens de repetities en gedurende de tour snel helemaal eigen gemaakt. Het mooiste moment in de voorstelling is voor Lisa wanneer alle mijnwerkers samen op het podium hun lied zingen dat ze de kracht hebben om in opstand te komen tegen de boze stiefmoeder.

Dansen als hobby

Naast het toeren door Nederland geeft Lisa ook nog met veel plezier dansles bij Balletstudio Flex in Nieuw-Vennep. Ze vindt het erg leuk om haar passie door te geven aan jonge kinderen en creatief met hen bezig te zijn. Ondanks de enorme passie voor dans en musical, wil Lisa er na veel twijfelen toch haar beroep niet van maken. Ze heeft wel audities gedaan voor producties en vervolgopleidingen maar toch besloten om het dansen als hobby te houden. Ze heeft zich inmiddels aangemeld voor de opleiding Travel & Hospitality. Musicals zal ze zeker veel blijven bezoeken, vooral om te genieten van hoe de dansers over het podium bewegen: “Dan word ik toch stiekem altijd een beetje jaloers.”

Benieuwd naar het avontuur van Tourmalynn in de musical Sneeuwwitje? Ga dan voor kaartverkoop naar www.cpunt.nl. Meer informatie en de volledige speellijst is te vinden op www.sneeuwwitjemusical.nl.

Foto: Lisa Heil in musical Sneeuwwitje. Foto: Martijn Steiner Lovisa