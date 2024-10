Aalsmeerse band Ten Beers After 35 jaar

Aalsmeer – Ten Beers After, de Aalsmeerse band die bekend is in eigen land en ver daarbuiten, bestaat 35 jaar! Dat gaat gevierd worden met een uniek jubileumoptreden op zaterdag 19 oktober in Cultureel Café Bacchus XL en daar wil je natuurlijk bij zijn. Reken op Chicago blues, disco, ska, soul, swing, pop en rock met het herkenbare Ten Beers After geluid. Laat je een avond meevoeren door de muziek ‘van hoge gisting’ van deze zevenkoppige band en meer want niet alleen de vaste bezetting – Anne Kee, Cees, Dorine, Jacko, Jan-Willem, Job en Nienke – maar ook de nodige oud-leden en vaste invallers gaan tijdens dit jubileumconcert uitpakken met oude hits als ‘Caledonia’ en ‘Mellow Saxophone’ en meer recente nummers.

Er zullen in de afgelopen 35 jaar misschien snorren verdwenen, haargrenzen opgeschoven en wat brillen en lachrimpels bijgekomen zijn, maar het doel van Ten Beers After blijft onverminderd; een spetterend optreden geven en dat kan de band als geen ander! Zorg dus dat je erbij bent en bestel snel een ticket voor dit jubileumoptreden. Op is op en het zou toch jammer zijn om er weer 35 jaar op te moeten wachten.

Cultureel Café Bacchus XL in de Gerberastraat gaat 19 oktober open vanaf 20.30 uur. De muziek van hoge gisting start om 21.00 uur. Tickets à 10 euro zijn verkrijgbaar via www.cultureelcafebacchus.nl.

Foto: De heren en dames van het huidige Ten Beers After. Foto: aangeleverd