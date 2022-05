Aalsmeerse Anna Maria aan tafel met Koningin Máxima

Aalsmeer – Bevlogen leiderschap is de sleutel tot succes. Bevlogenheid dooft of wakkert aan door de kwaliteiten van de leider. NL Groeit organiseerde in Zeist een inspiratie event over innovatie, leiderschap en ondernemen met de top 250 bedrijven van Nederland.

Topondernemers gaven hun visie op het Nederland van de toekomst. Anna Maria Mantel-Giannattasio van het Aalsmeerse bedrijf Puur Events hoorde bij de selectie ondernemers die exclusief deelnamen aan de advies rondetafel gesprekken met Hare Majesteit Koningin Máxima.

Het VIP event was een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Kamer van Koophandel, Stichting NLevator en NL2025. Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap is ingesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om ondernemerschap in Nederland te stimuleren.

Foto: Anna Maria Mantel-Giannattasio (geheel links) tijdens het rondetafel gesprek met Koningin Máxima.