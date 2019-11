Aalsmeers Dictee prooi voor Marga, Bert en team JAM

Aalsmeer – Zondag 24 november vond de tiende editie plaats van het lokale taalevenement bij uitstek: het Groot Aalsmeers Dictee. Veertig deelnemers maakten een dictee met zestig invulwoorden, van fuikers en ratsmodee tot het altijd lastige kruidje-roer-mij-niet.

Het dictee werd dit jaar geschreven door Hermen de Graaf, een van de trouwe en enthousiaste deelnemers aan het evenement dat wordt georganiseerd door de Stichting Groot Aalsmeers Dictee. Hij schreef een knappe tekst vol verwijzingen naar heden en verleden van Aalsmeer en de tuinbouw. Bijzondere aandacht was er voor vergeetwoorden: woorden die vroeger gebruikelijk waren maar in de loop der tijd in de vergetelheid zijn geraakt.

Concentratie bij de deelnemers.

Pareltjes die voorbijkwamen waren onder andere aardbezie (aardbei), vlouwers (vissers met vlouwnetten), nieveranst (nergens), hijen (huwen) en kloken (zoeken). Natuurlijk ontbraken ook de typische dicteewoorden niet, zoals patjepeeërige, florissante en ledverlichting. Je kon de hersens van de deelnemers bijna horen kraken, terwijl zij zich in de veilingzaal van de Historische Tuin over de tekst bogen, die op heldere wijze werd voorgedragen door Anton Temme.

Anton Temme.

Het gemiddelde aantal fouten per deelnemer lag dit jaar op vijftien. Bij de liefhebbers ging de eerste prijs naar Marga Nieuwendijk, die vanuit de Bollenstreek naar Aalsmeer kwam om mee te doen. Zij maakte slechts 4 fouten. Voor de tweede plaats was een shoot-out nodig, omdat Eva Eising en Annigje Leighton allebei op 8 fouten uitkwamen. Annigje struikelde hierin over ‘trukendoos’, waardoor zij derde werd en Eva tweede.

Even pauze.

In de categorie specialisten, bedoeld voor ervaren dicteemakers, was de winst voor de in Bussum woonachtige Bert Jansen. Hij versloeg in een shoot-out Randy van Halen (Dordrecht) door ‘forsythia’ correct te spellen. Beide heren maakten 4 fouten in hun dictee met extra moeilijke woorden. Als derde eindigde Jeroen van Heemskerck Düker (Naarden) met slechts één fout meer. De teamwedstrijd was een prooi voor team JAM, bestaande uit Joost en Miekje Hoffscholte en Anna-Marie Blommestein. Gezamenlijk maakten zij slechts 35 fouten. Op de tweede plaats eindige team Philippa (38 fouten) en derde werd team Aalsmeer Vandaag (41 fouten).

Terwijl de dictees werden nagekeken, onderhield veilingmeester Coos Buis de deelnemers met een geestige en informatieve veiling oude stijl en in Aalsmeerse taal. Ook dat droeg bij aan het welslagen van deze jubileumeditie van het Groot Aalsmeers Dictee.

Foto: Eerste prijs voor Team JAM bestaande uit Anna-Marie Blommestein, Miekje en Joost Hoffscholte.