Aalsmeer Roest Niet: Top evenement!

Aalsmeer – De tiende editie van Aalsmeer Roest Niet stond afgelopen zondag 11 juni op het programma. Het jubileumevenement mocht 200 klassieke en auto’s welkom heten. Onder een heerlijk zonnetje maakten de deelnemers een toerrit van 100 mijl door de regio. Start en finish waren bij The Beach en reeds voor de start, die om negen uur in de ochtend was, mochten vele bezoekers welkom geheten worden. Echter de drukte kwam vooral op gang bij de finish vanaf ongeveer drie uur van de eerste voertuigen.

Alle auto’s en motoren worden opgesteld bij The Beach en er wordt ruim de mogelijkheid gegeven om alle glimmende klassiekers van dichtbij te bekijken. Er waren hapjes en drankjes verkrijgbaar en laatstgenoemden waren geen overbodige luxe. De enorme hitte vroeg om veel vocht. Degene in de open auto’s en de motoren hebben het meeste geluk gehad, was de conclusie. Maar rijden met open ramen en een verfrissend windje voelen is honderd procent beter dan de tocht maken in de regen en dit is al eens voorgekomen.

Deze tiende editie was echter perfect. Mooi weer, vrolijke deelnemers en veel belangstelling. Het jaarlijkse plaatjes draaien door Kees Markman en Marcel Wilkes verhoogde de sfeer en paste er prima bij. Veel bewondering was er tot slot ook voor de bijzondere expositie Lego Incidenten City, een mini rampenstad bestaande uit meer dan 100.000 steentjes. Voor de jongste bezoekers was er verder nog kleuren, knippen, plakken en de kinderen konden zich laten schminken.

Uitslag van de jury

Terwijl de meeste bezoekers ‘gewoon’ bewondering toonden voor alle klassiekers liep er ook nog een kritische jury rond. De keuze van de jury. Mooiste auto tot 1955 de Austin Seven Chummy uit 1939 van Ed Kerkhoven (nr. 3); mooiste auto tussen 1955 en 1970 de Opel Kapitan uit 1962 van Niek de Kruijff (nr. 176); mooiste auto na 1970 de Opel Commodore 2.5 E uit 1982 van Henk Wielinga (nr. 106); meest bijzondere auto de Mini 1000 HLE uit 1984 van Ton van Veen (nr. 60); mooiste motor de BMW R60 uit 1966 van Ebe Brander (nr. 47); meest bijzondere motor de 22 BMW R26 uit 1960 van Cees Offerman (nr. 22) en winnaar over all de MG A1600 uit 1959 van Loekie Brommer-Lucassen (nr. 49) voor de perfecte en stijlvolle combinatie van auto en kleding in het tijdsbeeld van eind jaren vijftig. “Een prachtig dames equipe”, aldus de jury in haar rapport. De organisatie kan opnieuw terugkijken op een geweldige dag, de vele deelnemers en bezoekers zullen dit zeker beamen. Op naar de elfde editie in 2018.

Foto: www.kicksfotos.nl