Aalsmeer Roest Niet prima verlopen

Aalsmeer – De twaalfde editie van Aalsmeer Roest Niet gaat waarschijnlijk de boeken in als de meest tropische. Ruim dertig graden afgelopen zondag 2 juni, maar de bijna 200 klassieke auto’s en motoren hebben de hitte prima doorstaan. Ook de deelnemers hebben het hoofd koel weten te houden. Met het (rij)windje erbij was het prima uit te houden en het was volgens allen weer een prachtige rit.

De stoet had onderweg veel bekijks en ook bij de finish was de ontvangst goed. Vele bezoekers kwamen de mooie klassiekers bij The Beach van dichtbij bewonderen. De rit, van ongeveer 130 kilometer, duurde overigens iets langer. Er was, heel begrijpelijk, geen rekening mee gehouden dat de Aalsmeerderbrug afgesloten moest worden omdat deze door de hitte niet meer dicht ging. Via een berichtje op facebook werden de deelnemers hierop geattendeerd. Gevolgd door even daarna nog een bericht. De route over de Bosrandweg bleek ook geen optie. Hier had een ongeluk plaatsgevonden en de weg was gestremd.

Aangeraden werd om door de tunnel van de nieuwe N201 te rijden. Het was druk op deze route, maar het was een prima alternatief. Ongelukken zijn er niet gebeurd, ondanks deze ‘klassieke afleiding’ voor het overige verkeer. Bijna 200 klassieke auto’s en motoren kom je tot slot niet elke dag op een provinciale weg tegen!

De organisatie van Aalsmeer Roest Niet was dit jaar voor het eerst in handen van een nieuwe groep liefhebbers van klassieke voertuigen. Petje af voor deze dames en heren. Aalsmeer Roest Niet was ook dit keer een prachtige promotie van glimmend erfgoed.

Foto: www.kicksfotos.nl