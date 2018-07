Aalsmeer Photo: Vrolijke kleuren tijdens Corso

Aalsmeer – Op de blauwe borden in de burgerzaal van het gemeentehuis hangen gedurende de zomer maanden de geselecteerde foto’s gemaakt voor de fotowedstrijd Aalsmeer Photo rond het Aalsmeer Flower Festival. De Nieuwe Meerbode belicht de komende weken een aantal van deze foto’ s.

Liesbeth Enthoven: Corso

“Mooie dingen zijn soms zo’n vanzelfsprekend onderdeel van de omgeving, dat je het gewoon over het hoofd ziet”, vertelt Liesbeth Enthoven. “De foto heb ik gemaakt bij het Bloemencorso van de Bollenstreek. De vrolijke kleuren, spraken mij bijzonder aan.

Begin van het jaar realiseerde ik mij dat onze mooie camera al een tijd ongebruikt lag. Ik wist alleen de ‘automatische stand’ te gebruiken.

Het werd tijd voor een fotocursus! Bij de Werkschuit leerde ik meer uit de camera te halen. Een nieuwe hobby was geboren! Vol enthousiasme ging ik steeds vaker met de camera op pad, op zoek naar mooie plaatjes. Ik kwam er achter dat je niet lang hoeft te zoeken. Als je goed om je heen kijkt, is eigenlijk alles mooi. Dat vergeten wij wel eens in ons haastige leven. Maar ik vond het terug bij de fotografie.”