Aalsmeer Photo (3): De Paardenbloem

Aalsmeer – Op de blauwe borden in de burgerzaal van het gemeentehuis hangen gedurende de zomer maanden de geselecteerde foto’s gemaakt voor het Aalsmeer Flower Festival. De Nieuwe Meerbode belicht de komende weken een aantal van deze foto’ s.

De Paardenpluisbloem is van Fem Riphagen. Ze vertelt: “Ik heb de foto al in 2011 gemaakt met een spiegelreflex camera Canon EOS 45 D met een normale lens. Wat ik zelf zo boeiend aan de foto vind is de groeivorm. Uitgebloeid is de bloem bijna net zo mooi, zo niet nog mooier. Het hart heeft wel iets weg van een zeester of een filigrein smeedwerkje. In de serie sprong deze foto er voor mij uit en dat heeft te maken met de stand van de bloem en ook het licht dat op de witte pluizen valt.

De paardenbloem stond gewoon in de tuin. Ik hoefde er echt niet ver voor weg.’”

Fem laat met haar foto zien dat een paardenbloem – toch vaak gezien als onkruid – over een ongekende schoonheid bezit. En de pluizen van de paardebloem die meegenomen zijn door de wind, waar zijn zij terecht gekomen?

Janna van Zon