Aalsmeer mooier en schoner dankzij vrijwilligers

Aalsmeer – Er is flink geklust en opgeruimd tijdens NLdoet in Aalsmeer en Kudelstaart vrijdag 15 en zaterdag 16 maart. Handen uit de mouwen op kinderboerderij Boerenvreugd en het Voedselbos Kudelstaart, in Buurt- en Zorgcentra, bij Musea en op de Westeinder is zo’n 2.100 kilo afval verzameld. Vooral plastic is uit het water gevist, maar ook verroeste emmers, oud hout en zelfs een kapotte koffer.

Niet alleen heel veel vrijwilligers, maar ook het college heeft meegedaan aan NLdoet. Zo hebben de wethouders Bart Kabout en Willem Kikkert op vrijdag werkzaamheden verricht in het Voedselbos en heeft burgemeester Gido Oude Kotte zaterdag meegeholpen bij de jaarlijkse schoonmaakactie van SPIE op de Poel. Bij het Flower Art Museum is beide dagen hard gewerkt in de tuin, in de Historische Tuin en bij het Voedselbos liggen de houtsnipperpaden er weer strak bij, in de kinderboerderij en in Buurthuis Hornmeer zijn allerlei klusjes verricht en bij de Zorgcentra zijn de tuinen lenteklaar gemaakt.

Dat de zon beide dagen scheen, was een mooie meevaller, de voorspellingen waren koud en vooral nat weer. Met heel veel inzet, werklust en plezier is Aalsmeer weer schoner en mooier gemaakt. Applaus voor alle vrijwilligers!

Klussen op kinderboerderij Boerenvreugd.

In actie voor NLdoet in Buurthuis Hornmeer.

Schonmaakactie SPIE op de Westeinderplassen.

Foto’s: www.kicksfotos.nl