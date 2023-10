Aalsmeer ligt aan de voeten van zanger Hans de Booij

Aalsmeer – Een tijd lang bleef hij onder de radar. We waren hem bijna vergeten. Maar nu staat Hans de Booij weer op de planken. De zanger, die het geluid van de jaren tachtig kleurde met hits als ‘Annabel’, ‘Een vrouw zoals jij’ en ‘Ik hou van alle vrouwen’ was afgelopen woensdag 25 oktober met een muzikale theatershow te zien en te horen in de theaterzaal van De Oude Veiling. Hij deed dat samen met Sander van Leeuwen, schrijver van het boek ‘Het wordt niets zonder jou’, waarin de successen van De Booij zijn opgetekend, maar waarin ook diens turbulente jaren met depressies, gebroken harten, autisme, armoede en eenzaamheid openhartig een plaats hebben gekregen.

Aalsmeer was De Booij niet vergeten. De zaal was vol en de bezoekers konden zich laven aan een boeiende, intieme voorstelling vol verhalen, anekdotes, oneliners en muziek. ‘Als je de dood in de ogen hebt gekeken, dan ben je gewoon blij dat je er nog bent.’ Liedjes schrijven is voor de zanger een uitlaatklep, via de muziek communiceert hij het makkelijkst. Zichzelf begeleidend op piano zong De Booij zijn hitnummers en recenter werk, zoals het ontroerende ‘1000 jaar eenzaamheid’ en ‘Nooit meer van God los’.

De zanger liet zich interviewen door Aalsmeerse Janna van Zon, de aanwezigen in de zaal mochten vragen stellen en sidekick Sander van Leeuwen las passages voor uit het eerder dit jaar verschenen boek over de muzikale kunstenaar.

De zaal was helemaal gevuld met bezoekers, waaronder inwoners, fans, medewerkers van de gemeente Aalsmeer en samenwerkingspartners van Participe. Na afloop van de voorstelling was er nog gelegenheid voor ontmoeting en een drankje. De opzet van de avond, verbinding maken, was zeker geslaagd.

De voorstelling werd georganiseerd door Participe Amstelland, team Aalsmeer en mede mogelijk gemaakt door het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid.