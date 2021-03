Aalsmeer, criminele telers en drugsdealers

Aalsmeer – Aalsmeer heeft al vele jaren aantrekkingskracht op criminele telers en drugsdealers. Volgens de politie zijn de nabijheid van Schiphol en de bloemenveiling belangrijke redenen waarom voor het dorp Aalsmeer gekozen wordt.

In 1986 werden in twee kassen hennepplantages aangetroffen met een straatwaarde van zo’n 1,5 miljoen. De planten werden respectievelijk afgevoerd naar een vuilverbrandingsoven en ter plekke met gif bespoten. In 2015 weet de politie en groep Italianen te arresteren die jarenlang drugs naar Italië vervoerden via vrachtwagens met bloemen. Op 16 maart dit jaar heeft de politie samen met onder andere de marechaussee van Schiphol, de Douane en de Belastingdienst invallen gedaan in Aalsmeer in enkele bedrijfspanden vanwege een onderzoek gericht op distribueren van drugs uit Zuid-Amerika en crimineel geld witwassen.

De politie zet samen met partners als gemeentes, bedrijven en marechausse alles op alles in de strijd tegen drugshandel. Maar, de politie kan dit niet alleen af. Dus: Heb jij informatie over illegale (drugs)activiteiten? Meld die. Denk aan een vreemde chemische stank, afgeplakte ramen of voortdurend een brommend geluid. Bel 112 als elke seconde telt, 0900-8844 bij geen spoed, wel politie. Anoniem een melding doen mag ook via 0800-7000.