Aalsmeer blijft met JOGG samenwerken

Aalsmeer – Ook de komende jaren blijft Aalsmeer samenwerken met JOGG. Het motto van JOGG is ‘Samen maken we gezond gewoon’. Er wordt met de samenwerking een gezonde leefstijl en een positieve gedragsverandering onder Aalsmeerse jongeren (0 tot en met 18 jaar) en hun ouders gestimuleerd. De partners waarmee de gemeente Aalsmeer samenwerkt zijn enthousiast over de resultaten van de JOGG-aanpak. De komende jaren zal vooral het drinken van water en gezond eten worden gestimuleerd. Via het lokaal sportakkoord zal ook op het thema bewegen ingezet blijven worden. Aalsmeer is sinds 2015 een JOGG-gemeente.

Gezonde jeugd en toekomst

Met de focus op ‘Gezond eten en water drinken’ wordt ingezet op een gezonde toekomst. “Jong geleerd is oud gedaan. Als kinderen van jongs af aan aanleren om regelmatig water te drinken en fruit te eten, dan hebben ze daar hun hele leven baat bij”, zegt wethouder jeugd Bart Kabout. “Dat past heel goed in onze preventieve aanpak. Ook de verbinding tussen de verschillende betrokken partijen, zoals huisartsen, ouders, onderwijs en de gemeente, is in deze JOGG-aanpak goed gewaarborgd.”

Volgens JOGG ligt de focus nog te veel op het genezen van ziekten of het geven van zorg. JOGG wil een maatschappij, waarin het uitgangspunt ‘gezond leven’ is. Een samenleving die niet alleen de verantwoordelijkheid legt bij het individu, maar collectief een gezonde manier van leven mogelijk maakt. Om dit te bereiken maakt JOGG de fysieke en sociale omgeving waarin de jeugd opgroeit gezonder.

Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid blijft nog zeker de komende drie jaar financieel bijdragen aan de activiteiten. “Wij zijn enthousiast over de samenwerking met JOGG Aalsmeer. Ook wij zetten ons iedere dag in om aan een gezonde leefstijl en een positieve gedragsverandering te werken”, zegt Henk Gerla, bestuurder bij Zorg en Zekerheid. Uit onderzoek blijkt dat de JOGG-aanpak op langere termijn hart- en vaatziekten, spier- en gewrichtsklachten en diabetes kan voorkomen. Als heel Nederland zou meedoen, levert dit volgens het onderzoek een besparing op van 2,72 euro aan ziektekosten per persoon per jaar.

Activiteiten

Voorbeelden van activiteiten die door JOGG worden ondersteund zijn de Avondvierdaagse Aalsmeer van 3 tot en met 6 juni, het Minivoetbaltoernooi van 17 tot en met 21 juni en in september de Drink Water Week en Nationale Kraanwaterdag.

Meer weten of ideeën

Wie meer wil weten over de JOGG-aanpak kan kijken op www.jogg.nl. Alle activiteiten zijn te vinden op aalsmeeractief.nl. Voor vragen of ideeën doorgeven kan contact opgenomen worden met JOGG-regisseur Micha Hoogewoud op mhoogewoud@teamsportservice.nl.

Foto van links naar rechts: Rianne de Ridder en Birgit Vulkers (JOGG Nederland), wethouder Bart Kabou, Micha Hoogewoud (JOGG regisseur en Team Sportservice) en Hester van der Putten (gemeente Aalsmeer).