Aalsmeer-Actief Zwemloop voor scholieren

Aalsmeer – Na het succes van vorig jaar organiseert de triathlon afdeling van Oceanus ook dit jaar weer de Aalsmeer-Actief Scholieren Zwemloop voor kinderen uit Aalsmeer en omliggende gemeenten. Aan de zwemloop challenge, waarbij de deelnemers na een zwemafstand direct doorgaan met een loopafstand, namen vorig jaar 75 enthousiaste scholieren van 6 tot en met 16 jaar oud deel. De Aalsmeer-Actief Scholieren Zwemloop wordt dit jaar op donderdag 4 juli tussen 17.30 en 20.00 uur georganiseerd in het buitenbad van zwembad de Waterlelie en het daarnaast gelegen Hornmeerpark. Ook dit jaar zijn er weer drie leeftijdscategorieën en evenzoveel afstanden: scholieren van 6 tot en met 9 jaar zwemmen 100 meter gevolgd door 1 kilometer hardlopen, scholieren van 10 tot en met 12 jaar zwemmen 200 meter gevolgd door 2 kilometer hardlopen en de afstanden voor scholieren van 13 tot en met 16 jaar zijn 300 meter zwemmen en 3 kilometer hardlopen. De aanmelding en het ophalen van badmuts en startnummer is om 17.30 uur bij het buitenbad. Daarna zal er uitleg gegeven worden aan alle deelnemers waarna er in drie leeftijdsgroepen gestart zal worden tussen 18.30 en 19.00 uur. Inschrijven is gratis en kan via de Oceanus website of https://forms.gle/Tuz9vrCEnxvd3TkN8.

Extra prijs

Deze zwemloop is een challenge voor de deelnemende jeugd maar de trainers van Oceanus benadrukken het laagdrempelige niveau en dat het evenement vorig jaar heeft laten zien dat het vooral draait om plezier. Iedere finisher zal ter herinnering een medaille ontvangen en voor de snelste scholieren en voor de best scorende basisschool en VO school is er een extra prijs: ieder anderhalf uur gratis exclusief gebruik van het buitenbad van de Waterlelie deze zomer voor de klas of gehele school. Deze prijs, mogelijk gemaakt door de ESA, werd vorig jaar gewonnen door de Jozefschool en De Oosteinder.

Twee clinics

Als voorbereiding op de zwemloop geven de Oceanus triathlon trainers ook dit jaar weer twee clinics om alvast een keer te kunnen oefenen. Middels het inschrijfformulier kunnen leerlingen zich ook hiervoor aanmelden, deze clinics zijn op de dinsdagen 18 en 25 juni, beide dagen van 18.00 tot 19.30 uur. Dan wordt de techniek van zwemmen en keren geoefend, wordt er een looptraining gegeven en krijgen de deelnemers tips.

Foto: aangeleverd