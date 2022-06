Aad en Jannetje Pellicaan 60 jaar getrouwd

Rijsenhout – Johan Rip, wethouder in Haarlemmermeer, is afgelopen maandag 7 juni op bezoek geweest bij Aad en Jannetje Pellicaan in Rijsenhout. Het was dubbel feest deze dag. Meneer Pellicaan was jarig en op 7 juni in 1962 stapten de twee in het huwelijksbootje. De verjaardag en het 60-jarig huwelijksfeest is met gebak gevierd.

Aad en Jannetje zijn beiden geboren en getogen Haarlemmermeerders, mijnheer is geboren in Hoofddorp en mevrouw d’r wieg stond in Sloten. Het echtpaar woont sinds 1967 in Rijsenhout.

De wethouder bewonderde tijdens zij bezoek de prachtige houten kunstwerken die Aad heeft gemaakt. “U bent een geweldige vakman.” Aad’s timmermansoog is zijn ambacht en hij heeft een grote liefde voor het maken van oude boten.

Hij was vroeger timmerman in de bouw en heeft 19 jaar voor De Vries Scheepsbouw in Aalsmeer gewerkt. Jannetje werkte vroeger in een atelier en de laatste 18 jaar bij een callcenter.