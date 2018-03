A musical sensation met Soundsation

Kudelstaart – Al ruim anderhalf jaar zijn de leden van popkoor Soundsation bezig met het instuderen van liederen uit maar liefst vier musicals. Deze liederen gaan ten gehore gebracht worden tijdens twee ‘musical sensation’ concerten op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart aanstaande.

En zoals dat gaat in een musical: Het wordt niet alleen genieten van zang, maar ook van toneelspel en decor. Dirigente Irma Zethof is in de laatste weken voorafgaand aan dit concert samen met het koor, zoals zij het noemt, aan het ‘aflakken’: de laatste puntjes worden op de i gezet en de lastigste melodielijnen keer op keer herhaald. Het belooft een meeslepende avond te worden met prachtige liederen uit ‘The Lion King’, ‘Les Miserables’, ‘Grease’ en ‘Joseph and the Amazing technicolour dreamcoat’.

Deze avondvullende concerten worden gegeven in De Spil in Kudelstaart, aanvang beide avonden 20.00 uur.

Enthousiast geworden? Koop dan een toegangskaartje voor 12,50 euro en dit bedrag is inclusief een consumptie in de pauze. Entreebewijzen zijn verkrijgbaar via de website www.popkoorsoundsation.nl en in de voorverkoop bij het Het Boekhuis in de Zijdstraat, Jouw Marktkraam in de Ophelialaan, Annemiekes Kramerie aan de Machineweg en De Marskramer in winkelcentrum Kudelstaart.