93-Jarige slachtoffer van babbeltruc

Uithoorn – Op vrijdag 10 januari tussen tien en twaalf uur in de ochtend is een 93-jarige inwoner van Uithoorn de dupe geworden van een babbeltruc. Er werd aangebeld bij de woning in de Talmalaan en gevraagd werd of er even van de telefoon gebruik gemaakt mocht worden. De man had autopech en wilde de hulp van de ANWB inschakelen.

Er werd na het bellen nog een praatje gemaakt en even later verdween de man weer. De bewoner had niet opgemerkt dat de ‘pechvogel’ er met zijn bankpas vandoor was gegaan. Even later werd de bewoner gebeld door iemand die zei van de politie te zijn. Hij noemde zich Tom Koster. Er werd over de bankpas gesproken en de agent gaf aan de bewoner door te zullen verbinden met de bank.

Daarna voerde de man een gesprek met de bank. Bij het verbreken van de verbinding kreeg de 93-jarige argwaan en heeft direct contact opgenomen met de bank. Helaas was er toen al een geldbedrag van zijn rekening opgenomen.

De politie wil inwoners waarschuwen. Trap niet in deze of een andere babbeltruc. De politie en andere bedrijven kunnen niet zomaar doorverbinden naar een bank en medewerkers van de bank zullen nooit om de pincode vragen. Geef deze nooit prijs!

De ‘pechvogel’ betreft een man van 40 tot 50 jaar oud met een licht getint uiterlijk. Hij is 1.80 tot 1.90 meter lang, heeft een vriendelijk en verzorgd (glad geschoren) gezicht en een stevig en sportief uiterlijk. Wie meer informatie heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Ook in Aalsmeer

Op dinsdag 7 januari is in Aalsmeer ook geprobeerd om gegevens van een bankpas telefonisch te ontfutselen. Bij een bewoner in de Gerberastraat werd aangebeld door een man (noemde zich ook Tom Koster) die zei agent te zijn en een afspraak had met een buurvrouw, die niet thuis bleek te zijn. De ‘agent’ vroeg of hij even naar het toilet mocht. Hier werd eveneens de bankpas ongemerkt ontvreemd. Even later werd de bewoner gebeld dat er een aanhouding was geweest en bij de dief de pas van de bewoner was gevonden. De agent gaf aan door te verbinden naar de bank. De bewoner was alert en heeft voortijdig het gesprek met de bank stop gezet.