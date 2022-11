Cultuurcafé bij Tumult in Abcoude: licht op de polder

Op zondagmiddag 27 november van 15.00 – 17.00 uur kan je kennismaken met Cultuurcafé. Dit keer is de insteek hoe jongeren uit de Ronde Venen kunst en cultuur beleven met enkele muzikale intermezzo’s. Onder kunst en cultuur valt dans, muziek, beeldende kunst, erfgoed, fotografie, podiumkunst, architectuur of theater. Maar het gaat ook om de culturele initiatieven, die jongeren omringen of initiatieven die nog vorm dienen te krijgen m.a.w. wat speelt zich zoal af tegen het licht van onze polder?

De gasten van deze editie van Cultuurcafé zijn o.a.:

1) Initiatiefnemers van jongerencentrum Tumult in Abcoude lichten toe wat er komt kijken bij een doorstart en wat ze hopen te bereiken, 2) betrokkenen bij Young in Art, een online kunstmuseum voor jonge kunstenaars, vertellen over de ontwikkelingen van hun stichting en de wens om een heus jeugdmuseum op te richten, 3) Tijmen Molenaar, muzikant en tekstschrijver, over de diverse aspecten van muzikant zijn in de Ronde Venen, 4) leerlingen van de jeugdtheaterschool te Abcoude olv Marjolijn Macrander en 5) leerlingen van zangschool Greetje de Haan spreken over hun betrokkenheid bij theater en/of muziek.

De presentatie is in handen van Jeroen Dirks, journalist, gespreksleider en tekstschrijver uit Abcoude. Hij praat met alle gasten over wat een ieder belangrijk vindt op het gebied van kunst en cultuur in deze gemeente. Nieuwsgierig geworden, kom dan zondagmiddag 27 november naar Tumult in Abcoude, Kerkplein 28. Deelname is gratis.

Cultuurcafé wordt twee keer per jaar gehouden, telkens weer op een andere locatie en met andere gasten en thema’s. Tot kijk bij Cultuurcafé!

Voor meer informatie kijk op www.cultuurpuntrondevenen.nl.