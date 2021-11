Boerderij volledig verwoest na brand

Waverveen – Op de Botsholsedwarsweg in Waverveen is vrijdagavond een grote brand uitgebroken in een boerderij. De boerderij is daarbij volledig verwoest. De brandweer rukte met groot materieel uit. Brandweerploegen uit Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen waren druk met de brandbestrijding bezig. De brandweer kon snel het sein ‘brandmeester’ geven. Een persoon ademde rook in, maar volgens woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht, Jelle Mulder, viel het letsel van die persoon mee. Salvage en de gemeente gaan zich ontfermen over de opvang van de bewoners. De oorzaak van de brand is nog niet offcieel bekend, al lijkt het volgens de woordvoerder te zijn begonnen in een schoorsteen. Dit zal nog verder worden onderzocht.

Fotograaf: VLN Nieuws –