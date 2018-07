7-Jarige karter Max Sadurski 3e op NK

Kudelstaart – Hij mag dan zo ongeveer de jongste karter in het Nederlands kampioenschap Rotax Max zijn, Max Sadurski kan racen als de beste. De zevenjarige jongeling uit Kudelstaart werd zondag in Spa-Francorchamps tijdens de vijfde ronde van het NK derde in de Micromax-klasse. Een resultaat om trots op te zijn. Als beloning kreeg hij bovendien een fraaie beker. De kartbaan van Spa-Francorchamps heeft een prachtige ligging binnen het Grand Prix circuit waar de Formule 1 ook racet. Kleine Max Sadurski pakte het podium op de kleine kartbaan waar de grote Max Verstappen in augustus de Formule 1 wil winnen.

“Leuk op podium”

“Ik ben blij, heel blij”, zei Max meteen na de finale op het zonovergoten kartcircuit van Spa-Francorchamps. “Ik ben al twee keer eerder derde geworden, maar het blijft leuk op het podium te komen. Dat had ik vandaag eigenlijk niet verwacht.” Tijdens de kwalificatie was Max naar de vijfde plaats gesneld. Dat gaf al een indicatie dat het met zijn tempo op de Belgische piste wel goed zat. Maar Max had beter gewild. “Ik was niet heel erg blij met de vijfde plaats, maar wel een beetje.”

Vervolgens had hij in de prefinale een goede start. Hij verloor geen plaatsen en hij wist dat hij zich op dat vlak de laatste tijd had verbeterd. “Een week geleden ging het in Ostricourt tijdens de BNL ook al goed. Daar had ik mijn eerste goede start. Ik had niemand voorbij laten gaan. Nu was de start hier in de prefinale ook goed. Maar hij was wel best moeilijk. Er zat een aantal jongens dicht achter me. Gelukkig zijn ze me niet voorbij gekomen. Papa was daar ook blij mee.”

Max kwam uiteindelijk dus als derde over de finish en dat betekende automatisch de derde startpositie voor de finale. Ook die ging goed, concludeerde Max tevreden. “Ik had weer niemand voorgelaten. Daarna ging ik mee met Tom Braeken en Bruno Mulders. Er zaten gelukkig geen jongens vlak achter me. Ik heb nog geprobeerd bij Bruno en Tom te komen, maar dat lukte niet. Dat was wel jammer. Maar ik heb ook niet hoeven verdedigen.”

Hand omhoog

En dus was de derde plaats in de finale voor Max. “Ik stak mijn hand omhoog toen ik over de finish kwam. Ik was heel erg blij. Ik wist dat ik een beker had gewonnen.” Daarvan heeft hij er al een stel thuis staan, maar er kunnen er natuurlijk altijd meer bij. Hoe meer hoe beter zelfs, in het geval van een sportman. “Een paar bekers staan op mijn slaapkamer. De andere staan in een kast beneden. Deze komt ook op mijn slaapkamer te staan, denk ik!”