6 Nederlandse topteams bij Blooming Beach

Aalsmeer – Je kunt ze rekenen tot de elite van het nationale beachvolleybal. Stuk voor stuk behoren ze ook tot de top van het internationale beachvolleybalcircuit. En komende week maken ze deel uit van een internationaal sterk deelnemersveld, dat zich vanaf donderdag 15 maart meldt aan de poort van indoorbeachsportcentrum The Beach aan de Oosteinderweg 247a om deel te nemen aan het beachvolleybaltoernooi Blooming Beach Aalsmeer; een World Tour-event tot en met zondag 18 maart, dat deel uitmaakt van de internationale reeks internatioale toptoernooien.

Topniveau

Vermaarde teams uit alle delen van de wereld. Wat te denken van Márcio Guadie Ley en Vinícius Gomes Cardoso De Araújo – de namen zijn in ieder geval van topniveau – uit Brazilië. Of de beachvolleybroers Sam en Ben O’Dea die helemaal van de andere kant van de wereld komen (Nieuw-Zeeland). Maar er komt ook een team uit Canada en zelfs twee beachvolleybalkoppels uit Indonesië en natuurlijk meerdere teams uit verschillende delen van Europa. Ook een hoogwaardige delegatie uit eigen land; zes Nederlandse teams maar liefst:

* Alexander Brouwer / Robert Meeuwsen (brons Olympische Spelen 2016, wereldkampioen 2013 en Nederlands kampioen 2014).

* Jasper Bouter / Christiaan Varenhorst (zilver wereldkampioenschap 2015 en Nederlands kampioen 2017).

* Sven Vismans / Jannes van der Ham (Nederlands kampioen 2016).

* Dirk Boehlé / Steven van de Velde (Nederlands kampioen 2015).

* Ruben Penninga / Tom van Steenis (Nederlands kampioen onder 21 in 2016).

* Mees Blom / Matthew Immers (rookies).

Met deze teams is in ieder geval de (individuele) top tien van Nederland vertegenwoordigd. Het best presterende Nederlandse koppel verdient in Aalsmeer een startbewijs voor het EK beachvolleybal dat komende zomer in Nederland wordt gehouden.

Kwart, halve en finales

Donderdag 15 maart gaat het evenement van start met het kwalificatietoernooi, waarin zestien teams strijden voor vier beschikbare plaatsen in het hoofdtoernooi, Daarin worden ze opgewacht door een twaalftal topkoppels, die rechtstreeks zijn geplaatst. Voor het hoofdtoernooi (vrijdag) worden de teams onderverdeeld in vier poules, waarvan de winnaars direct doorstoten naar de kwartfinales op zaterdag 17 maart. De nummers twee en drie gaan nog kruislings strijden voor de opengebleven plekken. Zondagmorgen 18 maart opent met de halve finales, waarna later die dag wordt gestreden om de derde en vierde plaats (kleine finale) en in de finale om de eerste en tweede plaats. Uiteraard is publiek van harte welkom.