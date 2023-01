54 Bedrijfsunits in Parkmeer opgeleverd

Aalsmeer – Onlangs zijn de 54 bedrijfsunits in nieuwbouwproject Parkmeer (bij de Stommeerkade) opgeleverd door aannemer Finish Projectbouw uit Purmerend. Parkmeer is een ontwikkeling van Meer Vastgoed uit Aalsmeer en de moderne bedrijfsunits zijn ontworpen door Studio Now-A uit Aalsmeer.

De units – met typisch Aalsmeerse gepotdekselde geveldelen – zijn gelegen in het gemengde plangebied aan de Burgemeester Hoffscholteweg en variëren in grootte van circa 26 tot circa 230 vierkante meter. Totaal besloeg Parkmeer circa 4.300 vierkante meter. Van Luling BOG verkocht in samenwerking met Mantel Makelaars de bedrijfsunits aan een combinatie van eindgebruikers en beleggers.

Tevens heeft Van Luling BOG binnen plangebied Parkmeer nog drie separate bouwkavels verkocht aan drie lokale ondernemingen. Het uitgeefbare terrein meet ruim 3.700 vierkante meter en bevindt zich op een prominente locatie langs de Burgemeester Hoffscholteweg. Met de bouw van één bedrijfsgebouw is reeds een aanvang gemaakt.