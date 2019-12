500ste ‘Schoonheid van Aalsmeer’ verkocht

Aalsmeer – Elf weken na de presentatie van de kalender van ‘de Schoonheid van Aalsmeer’ is het 500ste exemplaar verkocht. “Super, woorden schieten te kort. We zijn heel blij”, aldus de initiatiefnemers. Het 500ste exemplaar is gekocht door Willem Spaargaren bij Nico-Optiek in Oosteinde.

Met de verkoop van de kalender worden twee goede doelen gesteund: De Rollator Wandelclub en het aanplanten van bomen in samenwerking met de gemeente en de Historische Tuin. De Rollator Wandelclub groeit en bloeit. Buiten het wandelen met oefeningen wordt er ook een bakkie koffie gedronken en gezellig gekletst.

De kerst komt eraan. Een goede reden voor een mooi cadeau: De kalender ‘de Schoonheid van Aalsmeer’. De initiatiefnemers en makers van de foto’s staan ook op de kerstmarkt van de Lions Ophelia in de Historische Tuin aanstaande vrijdagavond en zaterdag.