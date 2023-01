50 Vrachtwagens ‘connected’ met slimme verkeerslichten

Aalsmeer – Dobbe Transport B.V. is de eerste vervoerder die vijftig vrachtwagens laat communiceren met slimme verkeerslichten van de provincie Noord-Holland. Dat is mogelijk door de ingebouwde mobiliteitstoepassing (de Logi-app). De slimme verkeerslichten kunnen hierdoor anticiperen op naderende vrachtwagens en ze eerder of langer groen geven. Dat gebeurt nu op de N201, N231 (Legmeerdijk/Noordzuidroute) en N232 (Oude Schipholweg), bij de bloemenveiling Aalsmeer en Schiphol. De chauffeurs hoeven hierdoor minder af te remmen en op te trekken. Naast tijdswinst, bespaart het brandstof en vermindert het de CO2-uitstoot.

Volop in ontwikkeling

De provincie Noord-Holland installeerde in totaal twaalf slimme verkeerslichten op drukke kruispunten in de Connected Transport Corridor (CTC) Amsterdam Westkant, een belangrijke logistieke route van en naar de bloemenveiling en Schiphol. De slimme verkeerslichten (of iVRI’s: intelligente verkeersregelingsinstallaties) zijn nog volop in ontwikkeling. De komende periode onderzoekt de provincie daarom het effect van de vijftig vrachtwagens die ‘connected’ rijden om zo nodig de mobiliteitsdienst te verbeteren. De provincie kijkt daarbij niet alleen naar de verkeerscijfers en techniek, maar ook naar ervaringen van chauffeurs.

Schoon, veilig en betrouwbaar

CTC Amsterdam Westkant is onderdeel van een landelijk netwerk van regionale corridors en is opgezet door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, wegbeheerders (provincie Noord-Holland en gemeenten), vervoerders, logistiek dienstverleners en Amsterdam Logistics. CTC Amsterdam Westkant richt zich met name op een schoon, veilig en betrouwbaar goederenvervoer van en naar de MRA-ports (luchthaven Schiphol, haven van Amsterdam en de Greenport en bloemenveiling). Kijk voor meer informatie op www.noord-holland.nl.