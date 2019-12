4e Kerstlunch Ouderen Aalsmeer groot succes

Aalsmeer – Dit jaar werd voor de vierde keer op rij de kerstlunch voor ouderen georganiseerd in The Beach aan de Oosteinderweg. Het restaurant werd afgelopen vrijdag omgetoverd in een kersttafereel met prachtig gedekte tafels. Honderdvijftig ouderen werden getrakteerd op een uitgebreide lunch.

Nadat de meesten waren opgehaald (en nadien weer thuisgebracht) ontvingen zij bij binnenkomst een feestelijke cocktail en werden zij door tientallen vrijwilligers naar hun tafel begeleid. Daar werd de tomatensoep opgediend, er waren rijkelijk belegde broodjes, kerststol, tulband, een rondje warme snacks, chocolaatjes en uiteraard het advocaatje met slagroom. Het ontbrak hen aan niets. Drankjes werden naar hartenlust bijgeschonken.

Kees Markman omlijstte het geheel muzikaal met passende liedjes. De vrijwilligers maakten het de dankbare ouderen enorm naar het zin. Tussen de gangen door praatten Jan ‘Pil’ en Frans in bijpassende kerstoutfits de bingo op een vrolijke manier aan elkaar, waarbij iedereen prijzen mocht ontvangen die door Aalsmeerse ondernemers beschikbaar waren gesteld. Tevens gingen alle honderdvijftig ouderen met een polaroidfoto naar huis met naast hun de goedlachse, beetje maffe, maar gezelligste Kerstvrouw van de dag.

Polonaise

Organisatrice Ineke met zus Wil Loogman kijken terug op weer een geslaagde middag. Ze hadden Bonnie St. Claire uitgenodigd die een aantal van haar bekende hits ten gehore bracht en daarna kreeg Peter Marnier de ouderen, voor zover het kon, op de been in de polonaise. De Amsterdamse zanger was zomaar even opgetrommeld en deed dit fantastisch. Wat een feest was het.

De organisatrices willen graag de meer dan veertig vrijwilligers, de sponsoren en The Beach en zijn keukenpersoneel (dat spontaan meehielp in de keuken) hartelijk bedanken. “Het was echt super!” Nagenieten van de gezellige kerstlunch kan met veel foto’s en diverse filmpjes op de facebookpagina van de stichting Ouderen Aalsmeer.

Door Miranda Gommans