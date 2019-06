Scholendag: Bootje bouwen en zeilen leren

Aalsmeer – Ruim 400 kinderen van de groepen 7 van alle basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart hadden donderdag 27 juni een geweldige doe-dag. In het kader van de Westeinder Water Week mochten de jongens en meisjes in groepjes een grundel bouwen onder leiding van medewerkers van Koninklijke De Vries Scheepsbouw.

Boven de werkplek was een zeil gehangen en dit was gelukkig niet tegen de regen, maar om de felle zon te weren. Het was een prachtige dag. Niet te warm en met een verfrissend windje. Een beetje verkoeling hadden de leerlingen wel nodig, want intensief werd op aanwijzingen van de echte ‘botenbouwers’ aan de slag gegaan met schroeven, boren en kitten.

Nadat de leerlingen de bootjes ook leuk versierd hadden, gingen de grundels te water en kon met enkele bootjes een rondje gevaren worden zonder een ‘nat pak’ te halen. De meesten waren echter niet lang waterbestendig, maar ach, afkoelen in het water was geen straf.

Het bootje bouwen was niet het enige wat de leerlingen aangeboden kregen deze dag. Ook Zeilschool Aalsmeer was aanwezig en instructeurs lieten de jongens en meisjes kennis maken met zeilen en ze mochten plaatsnemen in een hele grote ‘band’, die vervolgens door een bootje voortgetrokken snel over het water vaarde. “Harder, harder”, klonk luidkeels.

Verder had Sportservice leuke waterspelletjes bedacht, mocht in groepjes de watertoren bezocht worden en wachtte op het Zeilfort een leuke speurtocht. Gezien alle vrolijke gezichten na afloop, hebben alle leerlingen en de begeleiders een geweldige dag op en rond de Westeinderplassen beleefd!