Aantal inbraken in woningen flink gedaald

Aalsmeer – De politie kijkt best wel tevreden terug op de maand december als het om het aantal inbraken in woningen gaat. Door de (landelijke) campagne, waarschuwingsborden langs wegen in wijken en alerte inwoners zijn er in de laatste maand van het jaar slechts drie woninginbraken gepleegd in de gemeente en is één poging tot inbraak in een huis ondernomen.

De inbraken hebben plaatsgevonden in de Kamerfoeliestraat, de Helling en op de Uiterweg. De poging om een woning te betreden is gedaan in de 1e J.C. Mensinglaan.

Uiteraard blijft het belangrijk om alert te blijven en bij het verlaten van de woning, al is het maar voor even, een lampje aan te laten en ramen en deuren goed af te sluiten. Vertrouwd u iets niet in uw buurt, ziet u personen die zich verdacht gedragen? Meld het bij de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.