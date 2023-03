40.000 Glasaaltjes uitgezet in Westeinderplassen

Aalsmeer – Regen, sneeuw en harde wind weerhield beroepsvisser Theo Rekelhof afgelopen vrijdag 10 maart niet om naar buiten te gaan en de waterkant op te zoeken. De 40.000 glasaaltjes waren gearriveerd uit Frankrijk en moesten uitgezet worden in de Westeinderplassen.

Nagenoeg ieder jaar worden in diverse randmeren glasaaltjes uitgezet door vissers en visverenigingen. De paling staat namelijk op de rode lijst van bedreigde vissoorten en heeft een beetje extra hulp nodig om te kunnen voortbestaan.

Natuur handje helpen

Jonge paling wordt geboren in de Sargassozee, zo’n 5.500 kilometer van Nederland, en drijven als larfjes met de golfstroom mee naar de Europese kust. Hier aangekomen zijn het inmiddels glasaaltjes geworden die het zoete water willen opzoeken om groot te groeien. Echter de vele sluizen, gemalen, dammen en stuwen onderweg zorgen ervoor dat grote groepen de oversteek niet overleven. Daarom wordt de natuur een handje geholpen. Een deel van de glasaal, die zich in de wintermaanden en het vroege voorjaar ophoopt in Frankrijk en Engeland, wordt opgevangen en overal in Europa uitgezet.

Voor- en tegenstanders

En zo wordt met jonge paling een flinke boost gegeven aan de palingstand in onder andere Nederland. Niet iedereen is het overigens eens met deze menselijke bijdrage om de paling er bovenop te helpen. Vaak wordt glasaal uitgezet in wateren waar ook visserij plaatsvindt en waar beperkte mogelijkheden zijn voor palingen om naar zee te zwemmen als het tijd is om te gaan paaien. Na vijf tot zeven jaar is de paling volwassen en wil terug naar de Sargassozee voor voortplanting.

Met liefde

Theo Rekelhof is juist een voorstander en hoopt met het uitzetten van de glaasaaltjes een bijdrage te leveren aan de palingstand. Vorig jaar mochten de glasaaltjes het ruime sop van de Westeinderplassen in onder een stralend zonnetje en in bijzijn van onder andere burgemeester Gido Oude Kotte en wethouder Bart Kabout. Dit jaar was de ‘klus’ heel wat frisser en de belangstelling voor het uitzetten een stuk minder, maar het is weer met liefde gedaan door de beroepsvisser uit Kudelstaart.