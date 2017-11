4 Vuurvechters voor opleiding geslaagd

Aalsmeer – Vrijdag 10 november heeft een grote groep vrijwilligers van de brandweer Amsterdam-Amstelland hun laatste examen van de ‘Manschap A’ afgelegd. Allen hebben de opleiding met succes afgerond. Grote klasse!

Opleiding en cursus

Kazerne Aalsmeer is nu vier vuurvechters rijker en dat is toch een heel veilig gevoel. En er is nog meer opleidingsnieuws. Afgelopen week hebben drie man van de kazerne het diploma uitgereikt gekregen van de cursus cfbt niveau 1. Ook top! Een mooie afsluiting van een pittige week zwoegen. Gefeliciteerd allemaal!

Vrijwilligers welkom

Overigens blijven nieuwe vrijwilligers altijd welkom. Iedere maandagavond komen de heren en dames voor oefening bijeen in de kazerne aan de Zwarteweg. Binnen lopen en kennis komen maken mag en kan altijd.

Foto en bron: Brandweer Aalsmeer