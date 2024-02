4 Schaatsers VZOD op NK jeugdmarathon

Aalsmeer – Op zaterdag 10 februari werd op IJsbaan De Meent in Utrecht het Ruiter Dakkapellen Nederlands Kampioenschap jeugdmarathon schaatsen verreden voor de pupillen en junioren. Van Schaatstrainingsgroep VZOD waren vier leden uitgenodigd. Bij de pupillen B waren dat Hille de Graaf en Mark van Huuksloot. Zij moesten zich beide eerst plaatsen door in de voorronde bij de beste dertien te rijden. Hille reedt als eerste zes ronden en werd in haar heat bij de pupillen B meisjes keurig 10e en had zich hiermee geplaatst voor de finale. Bij de pupillen B jongens reed Mark in zijn eerste heat naar een mooie 8e plaats, waardoor ook hij zich had geplaatst voor de finale.

Na alle pupillen was het tijd voor de Junioren C. Hier was Pepijn Schmutzer uitgenodigd. Bij deze categorie werd er eerst een loze ronde gereden waarna de wedstrijd over 25 ronden echt van start ging. In het begin werd er afwachtend gereden maar op een gegeven moment gingen er vier jongens op avontuur. Pepijn wist mooi in het peloton mee te rijden. Dit heeft hij gedaan tot en met 24 ronden, toen werd zijn groep ingehaald door de koploper en werd Pepijn geklasseerd op een keurige 28e plaats.

Daarna was Hille haar finale. Ook hier ging het in het begin niet meteen hard. Tot er een aantal meiden verschillende aanvallen plaatsten. Hille reed goed mee in het peloton maar het verschil tussen de meiden onderling was erg groot. Hille bleef achteraan een groepje rijden en reed zo naar een 23e plaats. Mark reed daarna zijn finale. Ook in zijn categorie werd er eerst rustig begonnen. Na twee ronden werd er een aanval geplaatst en deze jongen reed al snel weg. Er raakte nog een groepje los van het peloton en de wedstrijd brak open. Mark bleef goed in het peloton rijden en sprintte uiteindelijk naar een 12e plaats.

Aan het einde van de middag kwam Anouk Rodenburg in actie bij de Junioren B vrouwen. Deze wedstrijd begon ook met een loze ronde en daarna mochten de meiden los. De groep bleef lang bij elkaar met af en toe een aanval die dan ook weer terug werd gehaald. Het peloton moest uiteindelijk sprinten en hierin reed Anouk naar een mooie 18e plaats. Het was een mooie, leuke en leerzame dag voor allen.

Foto: Olav Schmutzer (Pepijn in actie).