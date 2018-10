Diverse inbraken in Uithoorn

Uithoorn – Op dinsdag 23 oktober is tussen vijf uur in de middag en negen uur ’s avonds ingebroken in een woning aan de Willem Klooslaan. Via het dak van de garage hebben dieven zich toegang tot de eerste verdieping verschaft. Het badkamerraam is geforceerd. Het hele huis is doorzocht en de inbrekers zijn er vandoor gegaan met een geldbedrag. Agenten zijn na de inbraak direct de wijk ingegaan en hebben inwoners preventietips gegeven om een inbraak te voorkomen. Hier was veel waardering voor.

Poging inbraak in kantine

Op woensdag 24 oktober is tussen vier uur en half vijf in de nacht opnieuw getracht in te breken in de kantine van UWTC aan de Randhoornweg. Met een hamer hebben de dieven geprobeerd zich toegang te verschaffen. Omdat het alarm afging, hebben zij zich waarschijnlijk snel uit de voeten gemaakt. De kantine zijn de dieven niet in geweest. De politie heeft een onderzoek gehouden in de omgeving. Hierbij is de hamer gevonden die zo goed als zeker is gebruikt om in te breken. Er zijn sporen veilig gesteld.

Inbraak woning Klaproos

Tussen 16 en 27 oktober is ingebroken in een woning aan Klaproos. Via de voorzijde hebben de dieven zich toegang tot het huis verschaft. Er is een raam open gebroken. De gehele woning is doorzocht. Diverse kasten en laden werden open aangetroffen. Onbekend is wat er is gestolen.