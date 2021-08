37e SCW jeugddagen groot succes

Rijsenhout – Afgelopen week organiseerde SCW uit Rijsenhout voor de 37e keer de SCW jeugddagen voor de jeugd uit Rijsenhout en omgeving. Na een jaar afwezigheid verheugde het iedereen bij SCW enorm dat er in 2021 weer een editie gehouden kon worden.

Meer dan 90 kinderen tussen de 4 en 12 jaar deden gedurende drie dagen vol enthousiasme mee met de diverse spellen. Dat was natuurlijk voetbal, maar ook tennis en waterspelletjes. Deze dagen worden door sponsoren mogelijk gemaakt en zijn daarom gratis! Een super leuk event dus in de laatste week van de zomervakantie. Ondanks dat het geen tropische editie was, viel het weer erg mee en kon alles doorgaan zoals gepland.

De SCW Jeugddagen zijn ook dit jaar weer mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers in alle leeftijden. Daarnaast organiseerde team Sportservice Haarlemmermeer de tennis clinic bij de naast gelegen tennisclub, waardoor de jeugd op een hele laagdrempelige manier kennis kon maken met tennis.

Meedoen is bij de SCW jeugddagen natuurlijk belangrijker dan winnen, maar ook dit jaar was er een felbegeerde wisselbokaal. Deze bokaal is dit jaar gewonnen door Mees de Breuk.