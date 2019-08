34ste Pramenrace is volgeboekt

Aalsmeer – De Pramenrace zit vol. Inschrijven als team is niet meer mogelijk en dat al een maand voor aanvang. De 34ste Aalsmeerse Pramenrace gaat van start op de tweede zaterdag van september met niet 150, maar met liefst 160 deelnemende teams. Een record aantal en omdat de pramen en bokken steeds groter/langer worden, heeft het bestuur behoorlijk moeten puzzelen om een goede indeling te maken. Volgens de heren en dames van SPIE is (hopelijk) een goede oplossing gevonden voor de start. Hoe, wat en waar horen alle teams nog, maar voor honderd procent staat vast dat inschrijven niet meer mogelijk is, zelfs de wachtlijst staat ‘strak vol’.

Voor de 160 teams die meedoen heeft het bestuur alvast het verzoek om echt goed te luisteren bij het afmeren bij de Pontweg en bij het Praamplein. Wordt dit niet gedaan, dan zijn de consequenties voor het betreffende team ‘keihard’. Het komt er op neer dat de teams direct naar huis worden gestuurd en de Pramenrace alleen op vaste grond beleefd kan gaan worden. De gemaakte indeling is overigens al te zien op www.pramenrace.nl.

Oproepen en speculaties

De Pramenrace-koorts slaat inmiddels al flink om zich heen. Er worden oproepen geplaatst voor winterse spulletjes (skies, mutsen en onder andere witte lakens), er klinken geweldige, enigszins geheimzinnige verhalen over de voorbereidingen, druk wordt al gespeculeerd over de opdrachten en er schijnt zelfs een herenteam aan de lijn te zijn, omdat ze anders niet in hun pak passen. Op een paar kleine puntjes op de ‘i’ na, zijn het SPIE bestuur en de Raad van Twaalf er ook klaar voor. Het wordt vast een zeker een fantastische Winterwonderland, het thema dat Aalsmeer op zaterdag 14 september zal doen veranderen in een echte winterse dag!

Andere route en ontbijtlocatie

Vorig jaar was de route iets ingekort vanwege de verlaagde Aardbeienbrug. Ook dit jaar is het niet mogelijk om de vertrouwde route te gaan varen, want de brug op de Uiterweg gaat pas na alle feestelijkheden gerenoveerd worden en is dus nog te laag. Daarom zal de tocht eerst richting Oost gaan. Verder zijn er enkele extra controleposten bijgekomen en is de locatie van het Praamontbijt gewijzigd. Aanschuiven in de loods van het Drijfhuis is vanwege de verandere bedrijfsvoering van de jachthaven niet meer mogelijk. Het ontbijt gaat dit jaar geserveerd worden in The Beach, het indoor-sportcentrum naast startlocatie De Pontweg. De sportavond (bepaling startvolgorde) is als vanouds in de Feesttent op het Praamplein op maandag 9 september. Nog vragen? Stuur dan een mail naar info@pramenrace.nl.