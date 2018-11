3000 ste deelnemer Burgernet in zonnetje gezet

Uithoorn – Donderdag jl. heeft burgemeester Pieter Heiliegers een bos bloemen uitgereikt aan mevrouw Patricia Challa. Uit handen van Dieta de Lange van de politie en onder toeziend oog van de brandweer en Burgernet ontving ze eveneens een overlevingspakket als dank. Patricia Challa is in de gemeente Uithoorn de 3000ste deelnemer aan Burgernet. De burgemeester reikte de bloemen uit uit hoofde van zijn functie als portefeuillehouder Veiligheid voor de gemeente Uithoorn. Tot slot was er een overheerlijke taart.

Burgernet in Uithoorn

Burgernet is sinds 2012 actief in Uithoorn. Burgernet is een samenwerkingsverband van gemeenten, inwoners en de politie. Het systeem werd 1993 bedacht door een politieman uit Ridderkerk voor het direct opsporen van zoekgeraakte kinderen, het vangen van criminelen, het vinden van verdwaalde ouderen etc. Het doel is het bevorderen van de veiligheid in de woon- en werkomgeving.

Burgernet werkt via een app op de mobiele telefoon. Deelnemers die zich hebben aangemeld, ontvangen een spraak- of sms-bericht als zich in hun buurt een incident voordoet. Belangrijk hierbij is dat deelnemers niet gevraagd wordt zelf te handelen maar alleen om eventuele informatie over het incident (anoniem) door te geven aan de meldkamer. Deelnemers aan Burgernet komen op deze manier dus nooit zelf in gevaar. Meer informatie over Burgernet: www.burgernet.nl

Uw deelname is belangrijk

Daar waar in 2015 de 2000e deelnemer al in het zonnetje werd gezet, is het dus nu de beurt aan de 3000e deelnemer. Burgemeester Heiliegers: “Des te meer deelnemers Burgernet heeft, des te sneller incidenten mogelijk opgelost kunnen worden. U kunt zich heel eenvoudig aanmelden voor Burgernet en doet daarmee heel nuttig werk. Zo zorgen we er samen voor dat Uithoorn en De Kwakel veilig blijven.”. U kunt zich nu aanmelden op www.burgernet.nl. Van 19 november tot en met 5 december is er daarnaast een landelijke campagne om meer deelnemers te werven. Meer informatie op Facebook.