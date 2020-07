30.000 Kijkers voor digitaal schoolfeest Wellant Live

Aalsmeer – Een schoolfeest op 1,5 meter, dat is geen feest. Daarom bedacht Wellantcollege een alternatief. Voor 16.000 (aankomend) vmbo-leerlingen en mbo-studenten verplaatsten zij het schoolfeest naar YouTube en TikTok. Heel Nederland kon erbij zijn. Het live spektakel afgelopen 30 juni werd door duizenden mensen bekeken. Binnen 24 uur stond de teller op 30.000 You Tube views. Op TikTok zijn tot nu toe 980.000 views behaald.

Vanuit de studio stond host Edson da Graça in contact met een virtuele ‘Green Room’ met leerlingen en studenten. Zij konden vragen stellen aan artiesten Snelle en Pjotr, die beiden een optreden gaven. De rest van Nederland deed mee via de YouTube chatbox. En daar ging het los, met ruim 25.000 chatberichten tijdens de liveshow, die ruim een uur duurde.

Pjotr, artiest tijdens Wellant Live: “Dit was mijn eerste optreden weer sinds corona. Mijn nieuwe EP ‘Kleine Wereld’ is net uit. Dus ik stond te popelen om weer te gaan spelen. Supertoffe reacties van de kijkers. Mooi dat je ook virtueel direct respons krijgt. Net als bij een echt concert. Wat mij betreft is Wellant Live de aftrap van mijn festivalseizoen. We gaan het gewoon doen, maar dan een beetje anders!”

De pre-party van Wellant Live startte twee weken voor het feest op TikTok. Daar deden leerlingen en studenten mee aan de #ChooseYourCharacter Schoolfeest Challenge. Tijdens het feest daagde TikTok superster Lieke Hammink de vier finalisten uit voor een ‘Watch it Once’ Challenge. De finalisten hebben ‘on the spot’ haar choreografie op Pjotr’s track ‘Regendruppels’ nagedaan. De kijkers kozen samen met Lieke de winnaar: leerling Koen!

Lieke Hammink, TikTok creator en actrice: “Ontzettend gaaf, zo’n show voor duizenden live kijkers! Heel bijzonder dat er zoveel leerlingen en studenten meededen aan de TikTok-challenge. En natuurlijk al helemaal dat we de finalisten virtueel in de studio konden brengen!”

Zoals op ieder schoolfeest waren ook de docenten, conciërges en receptionisten van de partij. De docenten deden een dappere poging om TikToks op te nemen. En de conciërges en receptionisten namen videoboodschappen op om de leerlingen en studenten te bedanken en een mooie zomer te wensen.

Joyce de Mooij, mbo-student aan het Wellantcollege: “Inmiddels heb ik 93.000 TikTok volgers. Ik had nooit verwacht dat mijn school hier iets mee ging doen. Ze hebben met mij een mini-docu gemaakt die in de uitzending kwam. Ik zat met vriendinnen en mijn ouders in de Green Room. Sinds Wellant Live heb ik er bijna 5.000 volgers bij!”

Annemarie Moons, voorzitter College van Bestuur Wellantcollege:“Vanwege Corona konden we onze leerlingen, studenten en medewerkers niet fysiek bij elkaar brengen. Maar met Wellant Live hebben we toch samen de zomervakantie ingeluid. Ongelofelijk dat we dit spektakel in minder dan vier weken hebben neergezet.” Bekijk de aftermovie van Wellant Live nu op YouTube: https://youtu.be/b49P0SprrA0. Of kijk de hele liveshow terug:

https://www.youtube.com/watch?v=oGDaKCYfFlc