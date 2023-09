3 ruime overwinningen voor 1e teams Thamen￼

Uithoorn – Afgelopen donderdag kwam Wombats op bezoek aan de Vuurlijn voor de wedstrijd tegen Thamen Dames 1. De Thamen dames waren bijzonder goed op dreef en na 4 innings was de stand 16-2. Pitcher Linda en catcher Noa, mochten als moeder en dochter de verdediging aanvoeren en inclusief de nodige goede honkslagen was het dus een snelle wedstrijd voor de dames. De herensoftballers van Thamen gingen op vrijdagavond op bezoek bij concurrent om de eerste plaats RCH-Pinguins in Heemstede. De Thamen heren keken al snel tegen een 5-2 achterstand aan, maar na een pitcherwissel aan Thamen kant kwam de slagploeg ook los. De eindstand werd 5-19 voor Thamen en hierdoor kunnen zij komende vrijdag thuis om 20.00 uur tegen BSC Almere HS1 kampioen worden. Zondag kwam Alcmaria Victrix H1 op bezoek bij de honkballers van Thamen en dat werd een zeer eenzijdige wedstrijd. Rick Groen sloeg 2 homeruns, Gianni en Rossini Frolijk beide één en Jelger Algra sloeg een homerun met de honken vol, een echte grandslam. Daarnaast wisten de Thamen pitchers, Lars Werkman en Jemail Streedel, een gecombineerde no-hitter te gooien in de 7 innings die deze wedstrijd duurde. Het werd 20-0 voor Thamen. Komende zondag gaan de heren, voor hun laatste wedstrijd van het seizoen, op bezoek bij kampioen Onze Gezellen in Haarlem. Thamen heeft dit seizoen al van de heren van OG gewonnen en als zij zondag weten te winnen kunnen zij hun derde plek in de competitie verstevigen.