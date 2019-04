2e Bandbrouwerij voor kids in N201

Aalsmeer – Vrijdag 5 april was de eerste avond van De Bandbrouwerij voor kids en er werd meteen flink op los gespeeld. Onder begeleiding van bandcoaches Gina en Jeroen hebben alle kinderen lekker samen muziek kunnen maken en het was ontzettend gezellig! Vrijdag 19 april is er weer Bandbrouwerij voor kids, dus als je de vorige keer niet kon ben je van harte welkom. Het is niet verplicht om er altijd bij te zijn, je kunt ook een paar keer meedoen als dat zo uitkomt.

Voorwaarde om mee te kunnen doen is wel dat je een beetje muziekles hebt gehad. Speelniveau is echter niet belangrijk, dus twijfel niet of je goed genoeg bent want bandcoaches Gina en Jeroen zullen zorgen dat iedereen mee kan doen die een beetje zijn best doet. Je hoeft alleen je eigen instrument mee te nemen, want alles is verder aanwezig

De Bandbrouwerij voor kids is in de oefenruimtes op de eerste etage van N201 aan de Zwarteweg om de week op vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur, alle data zijn te vinden op de website van N201.

Reguliere Bandbrouwerij

Op dezelfde avond is ook de reguliere Bandbrouwerij en die start vanaf 20.00 uur in de ruimtes beneden waarna vanaf 21.00 uur ook de oefenruimtes op de eerste etage gebruikt kunnen worden. Entree is gratis, meer info is te vinden op de facebookpagina van De Bandbrouwerij.