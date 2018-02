270 Zonnepanelen erbij voor Van Klaveren

De Kwakel – Op vrijdag 2 februari heeft Van Klaveren Plant 270 zonnepanelen extra in bedrijf genomen onder begeleiding van Van Tol installatie. Deze hortensiakwekerij wordt vanaf nu door totaal 400 zonnepanelen voorzien van electra.

Sinds 2016 is Van Klaveren Plant de weg ingeslagen om duurzamer te gaan telen. Onder andere door gebruik van schone energiebronnen, meer biologische bestrijding en scheiden van afval. Innovatie en duurzaamheid staat bij dit familiebedrijf, dat bijna 85 jaar bestaat, hoog in het vaandel. Van Klaveren Plant is gevestigd op de Hoofdweg in De Kwakel en teelt Hortensia’s in vele facetten en vormen.

Op 7 en 8 april is het Kom in de Kas en Van Klaveren Plant opent haar deuren voor publiek. Er wordt graag uitleg gegeven over de Hortensia’s en de werkwijze.

Foto: www.kicksfotos.nl