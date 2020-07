25-Jarige aangehouden voor diefstal kettingen

Aalsmeer – Op dinsdag 28 juli is een 25-jarige man uit Uithoorn door de politie aangehouden. De man wordt ervan verdacht op meerdere locaties in Nederland slachtoffers (veelal oudere dames) te hebben beroofd van hun kettingen door deze van de hals af te trekken, waarna hij er meestal vandoor ging op een scooter.

De man wordt ervan verdacht actief te zijn geweest in onder andere Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Lisse, Alphen aan de Rijn, Leusden, Bunschoten, Driebergen, Hillegom en Leiderdorp. De verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat de verdachte alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

De straatroof in Aalsmeer heeft op maandag 15 juni plaatsgevonden. Een 78-jarige vrouw is toen in de Emmastraat beroofd van haar ketting. Zij kwam ten val door de kracht waarmee de ketting van haar hals was gerukt. De vrouw raakte licht gewond. De dader was in het geval niet op een scooter. Hij rende na de beroving weg via de Hendrikstraat in de richting van het Poldermeesterplein. Bron: politie.nl